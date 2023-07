Il premio Nobel per la fisica Parisi preoccupato: “Ci avviciniamo ad una guerra nucleare”

“La cosa che mi fa più paura è la guerra nucleare, a cui sfortunatamente ci stiamo avvicinando sempre di più. Anche se vi fosse una bassa probabilità è comunque troppo: stiamo andando in una direzione sbagliata”

Queste le allarmanti parole rilasciate in un’intervista, dal premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, in vacanza a Trafoi, ospite all’hotel “Bellavista” del campione Gustav Thöni, in Alto Adige . Nella stessa struttura, nel 1920 aveva soggiornato anche Max Planck.

“La crisi di Cuba è stata risolta con un accordo che andava al di là di Cuba. L’unico modo per risolvere la crisi ucraina è con un accordo che vada al di là dell’Ucraina, per esempio dare alla Russia garanzia di zone demilitarizzate in Europa. Se si cerca di fare un accordo discutendo solo in Ucraina è difficile uscirne, mentre se si allarga il campo, come fatto con la crisi di Cuba, si possono risolvere le cose”, ha aggiunto Parisi, precisando come i fisici da sempre si sono preoccupati delle armi nucleari.