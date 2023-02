Il presidente turco Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza nelle 10 province colpite dal terremoto

Lo stato di emergenza durerà 3 mesi almeno

“Stiamo dichiarando le province colpite dal terremoto come area disastrata. È stata presa la decisione di imporre uno stato di emergenza a queste dieci province per tre mesi“. Lo ha dichiarato martedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una dichiarazione televisiva, sottolinenando che i suoi poteri costituzionali sono attualmente sufficientemente ampi per l’introduzione dello stato di emergenza nelle regioni colpite.

Il leader turco ha specificato che “queste misure sono forzate e una conseguenza del terremoto”. Lo stato di emergenza, ha detto, “garantisce operazioni di ricerca e soccorso rapide ed efficienti”.

Intanto l’OMS ha stimato le vittime del terremoto in almeno 20mila persone.