Il Presidente USA Biden in visita a Kiev: scatta l’allarme per bombardamenti russi e lo evacuano di corsa

Visita a sorpresa prima dell’anniversario dell’invasione, ma un evento “fuori programma” costringe il Presidente a cambiare l’agenda della visita: le immagini del presidente portato al sicuro mentre suonano le sirene a Kiev

Allarme aereo su tutta l’Ucraina in questo momento. Una giornata come molte altre a Kiev, tra allarmi aerei e ormai avacuzioni di routine, se non fosse che oggi c’è stata una visita “a sorpresa” del Presidente USA Joe Biden.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita prima dell’anniversario dell’inizio della guerra. A dimostrarlo, vari video diffusi sui social, con il presidente Usa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel centro della capitale ucraina, vicino alla cattedrale di San Michele.

Proprio da video si può vedere il presidente americano mentre viene portato al sicuro con le sirene di sottofondo a causa dell’allarme aereo appena scattato. Un minuto dopo l’inizio del raid aereo a Kiev, una folta delegazione con numerose guardie ha lasciato la Cattedrale di San Michele.

Quello che molti hanno già notato è che l’allarme è scattato quasi subito dopo la notizia dell’arrivo di Biden a Kiev, riportata da un giornalista tedesco della Bild e da alcune fonti ucraine.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, non commentando il raid aereo, ha postato sul suo canale Telegram una foto che mostra il presidente americano Joe Biden (cattolico) e quello ucraino Volodymyr Zelensky (ebreo) mentre escono dalla cattedrale ortodossa di San Michele: “Quale dei due è ortodosso?” si è chiesta sarcasticamente la diplomatica.