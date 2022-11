Il “regalo” di Natale del Governo: dal 1° dicembre lo sconto su carburanti scende da 0,25 cent. per litro a 0,15

Il Governo ha approvato una stangata per gli automobilisti, su benzina, gasolio e gas: il regalo di Natale è servito sotto l’albero

È confermato, fare peggio di Draghi era difficile, ma il governo Meloni è risuscito in questa ardua impresa con il decreto appena approvato dal Consiglio dei ministri. Dal 1° dicembre lo sconto su benzina e gasolio si riduce dagli attuali 0,25 centesimi per litro ai 0,15, stesso discorso per il gpl che da 0,085 per kg, scenderà a 0,051, che comprensivi di Iva, oggi equivale allo sconto al distributore di 30,5 centesimi, che sempre con l’Iva si tradurrà in 18,3 centesimi in meno.

Fonti di governo sottolineano che la riduzione degli sconti sulla benzina a dicembre, prevista dalla bozza di decreto insieme alla legge di bilancio, non tocca gli autotrasportatori che hanno altri regimi.