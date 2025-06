Il segretario di Stato Usa Rubio fa gli “auguri al popolo russo” per la festa nazionale “Russia Day”

“A nome del popolo americano, desidero rivolgere i miei auguri al popolo russo in occasione della Giornata della Russi. Gli Stati Uniti rimangono impegnati a sostenere il popolo russo nei suoi sforzi per costruire un futuro migliore”

Con queste parole il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha rivolto i propri auguri “al popolo russo” in occasione del Russia Day, (Giornata della Russia), che ricorda la dichiarazione di sovranità del Paese nel 1990, sottolineando in una nota l’intenzione di Washington di collaborare con Mosca “in modo costruttivo per arrivare a una pace duratura tra Russia e Ucraina”. – ha detto

Rubio nella nota ha aggiunto: “Cogliamo inoltre questa occasione per riaffermare la volontà degli Stati Uniti a collaborare in modo costruttivo con la Federazione Russa per arrivare a una pace duratura tra Russia e Ucraina. Ci auguriamo che la pace favorisca relazioni più vantaggiose tra i nostri due Paesi”.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

