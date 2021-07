Il sindaco di New York da 100 dollari ai cittadini che si faranno la prima dose del vaccino

Il sindaco di New York per fermare la risalita dei contagi, ha messo in campo una serie di incentivi tra cui biglietti premio e pasti gratis, fino a dare 100 dollari ai cittadini che si faranno inoculare la prima somministrazione del vaccino anti covid

A New York, soprattutto tra i non vaccinati, contagi e ricoveri da covid sono in risalita e Il sindaco di New York, Bill de Blasio, a partire da venerdì prossimo, per tentare di arginare il fenomeno, pagherà i suoi cittadini per vaccinarsi contro il Covid. Chi non è vaccinato e deciderà di farsi la prima iniezione, riceverà 100 dollari in forma di carta di debito prepagata.

L’ annuncio è stato fatto su twitter dallo stesso sindaco, che aveva già fatto iniziative simili, regalando biglietti per la statua della Libertà e per i luna park, oltre che pasti nei fast food, in cambio di farsi vaccinare.

La situazione nella “Grande mela” è in peggioramento e ieri i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno raccomandato che le persone, anche vaccinate, tornino a indossare le mascherine negli spazi chiusi pubblici nelle aree che hanno registrato più di 50 nuove infezioni ogni 100.000 residenti nella settimana precedente. La media di sette giorni di nuovi casi si è riavvicinata a 1.000, rispetto ai soli 200 del mese scorso. Circa il 75% è attribuito alla variante delta.