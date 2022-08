Il taxi è senza il Pos: una cliente denuncia il tassista

“Al momento di pagare mi hanno rifiutato il bancomat” e così, una donna ha denunciato un tassista di Pavia che, per saldare la corsa, l’ha costretta a recarsi a uno sportello Bancomat a prelevare, essendo sprovvisto di sistema di pagamento elettronico – Pos.

La donna che ha sporto denuncia contro il tassista ha aggiunto all’ANSA che “spesso al momento di chiamare rifiutano la corsa se il pagamento è elettronico”.

Sulla vicenda è intervenuta Radio Taxi Pavia, rispondendo che i taxisti pavesi accettano i pagamenti elettronici e che approfondiranno l’episodio. La cliente avrebbe anche potuto segnalare il caso alla compagnia che ha delle sanzioni interne, o al Comune. Il Pos è obbligatorio per legge per tutti gli esercizi commerciali, anche per le auto pubbliche.