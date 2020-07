Il Tennis club Sciacca. Vince la sfida decisiva con il CT PALERMO e approda alle finali PLAY OFF

Fine settimana positivo per il Tennis club Di Sciacca che nel Campionato regionale serie D1 ince la sfida decisiva contro il CT PALERMO



Nel Campionato regionale serie D1 tra il CT Palermo – TC Sciacca è finita 0-4. Questi tutti i risultati:

Gregorio Cordonnier batte Parlato 60 60;

Domenico Caracappa batte Guagliardo 61 64;

Mattia Iannì batte Lo Cascio 36 61 10/8.

Il Team del Presidente Vincenzo Sclafani vince con determinazione la sfida decisiva con il CT PALERMO e approda alle finali PLAY OFF. Grandi prestazioni dei nostri atleti, in particolare la prestazione del nostro piccolo Mattia Iannì che ha vinto una battaglia con l’esperto Lo Cascio.

Seguono la determinazione di Domenico Caracappa e la forza di Gregorio Cordonnier. Aspettando il sorteggio dei Play Off, il team riscendera’ in campo Domenica 2 Agosto per un sogno che di chiama serie “C”.