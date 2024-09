Il Venezuela ha emesso un mandato di arresto per il presidente argentino Miley e sua sorella

Con l’accusa di furto aggravato, riciclaggio di denaro la procura venezuelana ha emesso un mandato di arresto per il Presidente dell’Argentina Javier Miley e sua sorella

Lo ha detto il procuratore generale Tarek William Saab, specificando chel a procura venezuelana ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente argentino Javier Miley, di sua sorella, della segretaria generale dell’amministrazione presidenziale Karina Miley e del ministro della Sicurezza Patricia Bullrich nel caso del furto di un aereo della compagnia aerea Emtrasur.

“La Procura della Repubblica Bolivariana del Venezuela annuncia la nomina di due procuratori specializzati in questo caso, che condurranno le indagini appropriate ed emetteranno un mandato”, ha detto Saab in una conferenza stampa trasmessa da VTV.

Il pubblico ministero accusa Miley, sua sorella e Bullrich di furto aggravato, riciclaggio di denaro, disabilitazione di un aereo, falsa detenzione e alienazione illegale di proprietà.

Il Ministero degli Esteri argentino ha condannato la decisione della Procura venezuelana, affermando che la decisione di sequestrare l’aereo è stata presa dalle autorità giudiziarie, nelle cui attività il governo non ha il diritto di interferire.

I fatti risalgono al 2022, quando un Boeing 747 della compagnia venezuelana Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur) è stato sequestrato all’aeroporto argentino di Ezeiza. All’inizio di quest’anno, un tribunale locale ha deciso di trasferire l’aereo negli Stati Uniti, per poi trasferirlo in Florida.

Secondo i media venezuelani, l’aereo è stato trasportato con il pretesto di un aereo militare, il che ha eluso la mancanza di permesso di volo da parte dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in vari spazi aerei. L’aereo cargo confiscato è stato successivamente distrutto.