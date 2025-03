Il vertice Ue approva le conclusioni sull’Ucraina senza unanimità: l’Ungheria vota contro

I leader Ue hanno approvato le conclusioni del vertice sull’Ucraina a 26, senza l’Ungheria. Non è stato quindi possibile avere l’unanimità sul sostegno a Kiev e l’integrità territoriale. Quello sulla difesa è stato approvata a 27

“Per raggiungere la ‘pace attraverso la forza’ è necessario che l’Ucraina si trovi nella posizione più forte possibile, con le sue solide capacità militari e di difesa come componente essenziale”, si legge nella dichiarazione dei 26 leader Ue, approvate al vertice, con il no dell’Ungheria.

“Ciò vale prima, durante e dopo i negoziati per porre fine alla guerra. A tal fine, l’Unione europea rimane impegnata, in coordinamento con partner e alleati che la pensano allo stesso modo, a fornire un maggiore supporto politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina e al suo popolo, e ad aumentare la pressione sulla Russia, anche attraverso ulteriori sanzioni e rafforzando l’applicazione delle misure esistenti, al fine di indebolire la sua capacità di continuare a condurre la sua guerra di aggressione”, conclude la dichiarazione.

Il piano di riarmo ora deve essere approvato dal Parlamento Ue e la presidente Von der Leyen che teme una bocciatura, vuole scavalcarlo con un cavillo burocratico, appellandosi all’articolo 122, che prevede che “fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”. Ma pochi minuti dopo la diffusione della notizia sono iniziate le proteste di alcune famiglie europee, che hanno accusato Von der Leyen di avere paura della democrazia.