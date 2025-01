Il video della distruzione a Catania dopo l’esplosione per fuga di gas in una palazzina

Il video girato a residenti mostra gli effetti devastanti dell’esplosione per una fuga di gas in una palazzina di tre piani che è crollata: una decina le persone ferite, una delle quali è grave

La violenta esplosione si è verificata nella prima sera di ieri in via Fratelli Gualandi, del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Una palazzina di tre piani dove pare c’erano dei lavori in cors o a causa di una fuga di gas è esplosa. L’immobile è crollato, ma i danni rilevanti si sono estesi, come si evince dalla immagini, in tutta la zona.

L’unità di crisi attivato dalla Prefettura di Catania in collaborazione con il Comune, la Protezione civile e le associazioni di volontariato, hanno evacuato quasi 200 persone residente nella zona del rione San Giovanni Galermo. Evacuati anche gli anziani ospiti del centro dell’Opera diocesana di assistenza che si trova nella zona.

Una persona data inizialmente per dispersa è stata ritrovata: si era semplicemente allontanata. I feriti sarebbero una decina sei dei quali trasportati negli ospedali: il più grave, un 66enne con ustioni sparse anche sul volto e alla testa, ricoverato in codice rosso al Cannizzaro e una donna di 51 anni investita dall’onda d’urto ma non versa in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche due vigili del fuoco, sbalzati dall’onda d’urto. Numerose ambulanze arrivate sul posto oltre a decine di pattuglie di carabinieri e polizia.