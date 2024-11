Il video dell’aereo cargo nel momento che si schianta all’aeroporto di Vilnius in Lituania

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il volo della Dhl mentre precipita pochi istanti prima dello schianto sull’aeroporto di Vilnius in Lituania

Nello schianto un membro spagnolo dell’equipaggio è deceduto mentre gli altri tre, rimasti feriti, hanno rispettivamente la cittadinanza lituana, tedesca e spagnola. Secondo le autorità, è troppo presto per trarre conclusioni sulle cause dell’incidente e nessuna pista è esclusa, dall’incidente per guasto tecnico, al sabotaggio, fino all’attentato.