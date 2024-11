Il video dell’aereo della compagnia Mea mentre atterra a Beirut tra le bombe israeliane

Un aereo della compagnia libanese Mea è atterrato a Beirut mentre gli israeliano stavano bombardando la zona

Gli Airbus del vettore di bandiera sono gli unici, con passeggeri, a decollare e atterrare all’aeroporto di Beirut in mezzo alle bombe. La società fa sapere che ogni giorno valuta i rischio, ma per gli esperti le variabili sono troppe.

Il Financial Times, che ha pubblicato il video titola: Middle East Airlines è la “più tosta compagnia aerea del pianeta”. La domanda sorge spontanea è: perché gli Airbus di Mea, compagnia di bandiera del Libano, continuano a decollare e atterrare nella capitale mentre ogni tanto arrivano missili, anche a 200 metri dalla pista? I libanesi spiegano che le attività sono garantite da un dialogo indiretto con Israele che hanno di non attaccare l’aeroporto e se dovessero farlo avviseranno con un paio d’ore di anticipo per consentire di fermare arrivi e partenze.