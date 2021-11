“Il vortice Mediterraneo” mette in ginocchio Sciacca, Menfi e Ribera: frane allagamenti e fiumi di fango sulle strade

La nottata appena trascorsa ha confermato tutte le preoccupazioni della Protezione civile e delle autorità competenti: a memoria d’uomo non si ricorda una tale quantità di pioggia scaricata sul territorio in così poche ore

A lanciare l’allarme nel pomeriggio di ieri era stato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa : “Il vortice Mediterraneo, al momento, sta scaricando a mare, ma è molto vicino all’area Nord dell’Agrigentino e a partire dalla notte si prevede un avvicinamento della forte ondata di temporali accompagnata da raffiche di vento”. Previsione confermata integralmente.

Il vortice si è abbattuto su tutto l’agrigentino, ma la zona maggiormente colpita dalla tempesta d’acqua, è stata quella compresa tra Sciacca, Menfi, Ribera e i piccoli Comuni del circondario.



A Menfi si registrano allagamenti con l’acqua che in alcune strade ha superato il metro di altezza, sommergendo per oltre metà le auto. Problemi simili anche a Ribera dove si è aperta una voragine su una strada e il Sindaco Matteo Ruvolo, in previsione di ulteriori peggioramenti, è stato costretto a firmare un’ordinanza che prevede la sospensione del mercato settimanale e la chiusura delle scuole anche per la giornata di oggi, giovedì 11.

Ma le criticità maggiori si son avute a Sciacca, dove la conta dei danni ancora incompleta, è pesante. Che la situazione meteo volgeva al peggio si era capito, tant è che la polizia municipale, nel tardo pomeriggio di ieri aveva diramato un comunicato con il quale invitava i cittadini a restare a casa ed a uscire solo in caso di strettissima necessità ed il sindaco, per il secondo giorno consecutivo, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole.

Nella città termale, i problemi atavici mai risolti di determinate strade, che con piogge di media intensità sono invase dal fango, si sono ampliati a dismisura. In via al Lido la strada è franata “inghiottendo” le auto posteggiate, mentre in via Ghezzi e zona Sovareto, diverse abitazioni sono state sommerse dall’acqua . Ovviamente la circolazione e non solo su queste due arterie è stata interrotta per ordine del sindaco e si registra il cedimento di alcune della strade più transitate nelle zone di campagna.

Inoltre il torrente San Marco è esondato causando l’allagamento delle strade adiacenti e l’enorme quantità d’acqua caduta, ha danneggiato condotte idriche e fognarie.

In azione anche la protezione civile che è dovuta intervenire in località Carcossea, per mettere in salvo alcune famiglie residenti, che erano rimaste isolate per il cedimento dell’unica strada di accesso alle loro abitazioni. Situazione simile in piazza San Vito, in pieno centro storico, dove 3 disabili sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni, a causa della pavimentazione stradale che ha subito gravi danni, è stata transennata, con la chiusura della via di accesso.

Oggi è ancora allerta arancione e continua a piovere, ma si spera che il vortice abbia esaurito la sua forza devastante.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/