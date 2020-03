Immigrazione. Giorgia Meloni: “In Italia 480 euro al mese per un pensionato e 1200 per un clandestino”

Durissimo botta-risposta tra Jacopo Fo e Giorgia Meloni da Mario Giordano: “Ama il prossimo tuo come te stesso? Sì, infatti abbiamo pietà e siamo contro la schiavitù, la prostituzione e il traffico d’organi dei migranti”, ha detto lapidaria la leader di Fratelli d’Italia

Scontro duro sull’immigrazione tra Jacopo Fo, figlio di Dario, e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ieri sera a “Fuori dal Coro”, il talk Tv di Mario Giordano su Rete4. Durante la discussione Fo, in collegamento fuori dallo studio ha lanciato l’invettiva contro la Meloni: “Secondo lei a questa cosa del ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’, Gesù ci credeva veramente o era una battua che faceva al bar per far ridere? Rimandare gli immigrati nei ‘campi di tortura’ in Libia non è una cosa che un cristiano non dovrebbe neanche pensare?”

Lapidaria e sarcastica la risposta della Meloni: “Credo che Gesù fosse convinto di quella frase, ma ho motivo di credere che non andasse al bar. In ogni caso, – ha continuato la leader di FdI – Gesù diceva di amare il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. Il problema dell’Italia è che abbiamo dei pensionati sociali che campano con 480 euro al mese e pretendiamo che per un immigrato richiedente asilo, ovvero per un immigrato clandestino, lo stato spenda 1200 euro al mese. Questo non significa amare gli altri come te stesso, significa amare gli altri e non sé stessi e a questo io non sarò mai d’accordo”.

Ma la leader di Fratelli d’Italia ha anche continuato precisando che: “Ama il prossimo tuo come te stesso significa anche avere pietà. Pietà di chi in Italia viene portato per fare lo schiavo, per fare la prostituta o stando a quello che dice l’FBI, di chi in Italia viene portato per fare l’espianto di organi. Quella non è umanità è traffico di esseri umani e un cristiano il traffico di uomini lo combatte”.