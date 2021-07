Imperia. I carabinieri: “Dove sono le mascherine?”. Sindaco Scajola: “vi ordino di uscire, qui non potete entrare”

L’ex ministro Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, caccia i carabinieri dall’Aula consiliare entrati per controlli sulle norme anticovid

È accaduto durante la seduta del consiglio comunale di Imperia, dove l’ex ministro Claudio Scajola è il sindaco. Una consigliera comunale del M5S, non contenta di come nell’Aula si stessero attuando le misure anti covid, ha pensato bene di chiamare i carabinieri per fare rispettare la legge.

I militari dell’Arma puntualmente si sono recati nel palazzo Comunale e come si vede dalle immagini riprese dal solito telefonino, si sono rivolti primo cittadino intimandolo fare mettere le mascherine a chi ne era sprovvisto.

Nell’aprile dello scorso anno una scena simile durante la celebrazione della messa, durante la quale i Carabinieri ordinarono di interrompere la funzione religiosa. Questa volta però i militari invece di un mite prete, si sono trovati davanti l’ex ministro Claudio Scajola, che ha risposto per le rime, ma sopratutto in termini di legge: “Via, fuori, vi ordino di uscire da questa sala! Non potete entrare e interrompere una riunione, è chiaro!?”. I due carabinieri come si evince dal video pubblicato da Imperia post, dopo pochi attimi hanno lasciate l’aula.