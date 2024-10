In che direzione va il mondo degli e-Sport?

Tra i comparti economici più floridi del momento c’è quello degli e-Sport che da ormai più di un decennio fa registrare numeri in continua crescita. Ma cosa si intende per e-Sport e come hanno fatto gli e-Sport a ritagliarsi una fetta di mercato sempre più grande all’interno dell’universo dell’intrattenimento? Sono queste le domande cui cercheremo di dare risposta oggi, tentando poi di delineare i possibili scenari futuri di un mondo in continua espansione.

Da Call of Duty a Fortnite: come nascono gli e-Sport

Secondo la definizione comune condivisa da appassionati e addetti ai lavori, per e-Sport si intendono tutte quelle attività ludiche che vengono svolte online, per mezzo di device fisso o mobile, a livello competitivo e agonistico. I primi giochi ad aver permesso la nascita degli e-Sport sono stati i cosiddetti giochi sparatutto e più nello specifico il primo titolo ad alzare l’asticella della competitività è stato Call of Duty. Sulla scia del trionfo ottenuto da Call of Duty, negli anni numerosi altri giochi hanno riscosso un enorme successo a livello mondiale e uno dei più praticati è stato Fortnite che vanta milioni di utenti sparsi in ogni angolo del globo tant’è che ancora oggi vengono disputati quotidianamente decine di tornei ufficiali di Fortnite, con montepremi spesso a sei cifre. Al mondo dei videogame va attribuito l’enorme merito di aver compreso prima di altri settori economici le enormi potenzialità del web e di averle sapute sfruttare alla perfezione, crescendo di pari passo con la crescita esponenziale della tecnologia all’interno della nostra società.

Come alcuni sport sono diventati e-Sport

Se, come abbiamo avuto modo di vedere, rientrano all’interno della categoria degli e-Sport tutti quei giochi che vengono praticati a mezzo internet in via agonistica e competitiva, il poker non può essere escluso da questo comparto. Proprio grazie al web il poker è riuscito a vivere una seconda epoca d’oro, ritagliandosi una fetta di mercato sempre più grande all’interno del mondo dell’intrattenimento. Oggi il poker, anche grazie ai siti di casinò online su cui è possibile accedere agevolmente per mezzo di device fissi o mobili, è praticato da centinaia di migliaia di persone e ogni anno genera un giro d’affari di svariati miliardi di euro. Il poker è poi cresciuto grazie a portali di riproduzione in streaming come Twitch e Youtube che ogni giorno ospitano non solo i principali tornei che si disputano in giro per il mondo, ma anche le singole partite di giocatori amatori o professionisti che si servono di questi siti per proiettare le proprie sessioni di gioco.

Come ha contribuito Twitch al successo degli e-Sport?

Ma come ha fatto Twitch a contribuire al successo del mondo degli e-Sport? E perché oggi gli e-Sport rappresentano una valida alternativa all’intrattenimento classico veicolato dalle televisioni tradizionali? Innanzitutto uno dei segreti del successo di Twitch risiede nella sua immediatezza: gli utenti in qualsiasi momento della giornata, in ogni luogo e da qualsiasi dispositivo possono accedere alla piattaforma e intrattenersi con il proprio streamer preferito. In secondo luogo, bisogna ricordare che Twitch oggi non è più solo la casa dei videogame, ma ospita decine di trasmissioni che spaziano dal talk show al remake “casalingo” di quiz e giochi vari. La “freschezza” comunicativa insita in questa piattaforma ha fatto sì che quotidianamente in Italia più di mezzo milione di utenti accedano a Twitch sia per godersi le trasmissioni in diretta che per rivedere il “vod” delle trasmissioni passati.

Si tratta quindi di un nuovo modo di intendere l’intrattenimento e non è un caso che molti addetti ai lavori siano convinti che Twitch già ora impersonifichi la televisione del futuro, o per meglio dire del presente. Staremo a vedere in che modo gli e-Sport riusciranno a crescere ulteriormente nei prossimi anni grazie a questi portali di riproduzione in streaming, ma ciò che è certo è che in futuro l’intrattenimento andrà sempre più nella direzione di Twitch piuttosto che in quella delle tv tradizionali.