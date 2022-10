In evidente stato di alterazione 19enne ruba 3 auto e durante la fuga uccide un ciclista e sperona i carabinieri

Ruba tre auto in poche ore, inseguito sperona i carabinieri e uccide un ciclista: 19enne piantonato in ospedale

L’autore di una mattinata in stile telefilm americano, è S.Q., di 19 anni di Riese Pio X in provincia di Treviso, che era in uno stato di evidente alterazione: è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione il giovane verso le 9.00 di ieri ha rubato le chiavi di una Honda Civic a una donna di Altivole in provincia di Treviso e si è dato alla fuga arrivando a San Zenone degli Ezzelini, dove ha investito e ucciso Mario Piva di 67 anni che era in sella a d una bici.

Sceso da quell’auto, ne ha rubato una seconda auto, un’Audi, con cui a folle velocità è arrivato al semaforo di Fonte dove ha provocato un altro incidente con un camion e diverse auto coinvolte. Distrutta la seconda auto ne ha rubato una terza auto, una Ford Ka di proprietà di una signora della zona, con ala quale, inseguito dai carabinieri, ha speronato la loro auto che si è ribaltata. Solo a quel punto un appuntato scelto e un carabiniere della stazione di Asolo sono riusciti a bloccare il 19enne.

Il giovane che era in evidente stato di alterazione, ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti ed ora si trova piantonato in ospedale.