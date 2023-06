In ospedale gli dicono che è mala digestione e lo dimettono: 29enne muore prima di uscire per infarto. Presentata denuncia

Si è recato al pronto soccorso per un forte mal di stomaco e dolori al petto, i medici gli diagnosticano un cattiva digestione e lo dimettono: 29enne muore per infarto prima di uscire dall’ospedale

È accaduto nella serata di venerdì 16 giugno, a Napoli. La vittima è Vittorio Parziale di 29 anni, residente nel Pallonetto, padre di una bimba di 6 mesi. Il giovane improvvisamente ha accusato un forte mal di stomaco, con dolori al petto e accompagnato da un amico si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato visitato e i medici dopo avergli diagnosticata una cattiva digestione, in attesa dell’esito di ulteriori esami, lo avrebbero dimesso. Ma subito dopo, poco prima di varcare l’uscio ospedaliero si è accasciato al suolo, colpito da un infarto e nonostante i tempestivi soccorsi, per il 29enne non c’è stato niente da fare.

I familiari arrivati nel nosocomio, appresa la notizia della modalità del decesso, per vederci chiaro, tramite gli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro, hanno sporto denuncia per capire se ci sono state negligenze da parte per personale ospedaliero. In virtù della denuncia, il Pubblico ministero di turno ha sequestrato la cartella clinica e la salma del 29enne e disposto l’autopsia.