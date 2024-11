In Polonia c’è una base aerea segreta ucraina: Mosca la scopre con le immagini satellitari e ora Kiev teme ripercussioni

Grazie alle immagini satellitari ricavate da Google Earth e Google Maps, la Russia scopre una base militare ucraina segreta in Polonia, che ora potrebbe essere a rischio ritorsioni

Le informazioni sensibili svelate dai satelliti rischiano di esporre la base militare ucraina a potenziali attacchi del Cremlino. Il governo ucraino anche se preoccupato per i possibili attacchi, ha confermato le immagini, riconoscendo di aver chiesto a Google di offuscare le posizioni in questione per evitare ulteriori esposizioni. La Polonia ha fornito assistenza militare a Kiev sin dall’inizio della guerra, ma una cosa e inviare armi e soldi, altra cosa è concedere l’utilizzo del proprio territorio per la guerra.

Il ruolo della Polonia come alleato dell’Ucraina, non solo fornendo assistenza militare ma anche fungendo da base logistica per le forze ucraine, pone il paese in una posizione geopolitica complessa. Mentre Varsavia non è direttamente coinvolta in un conflitto con la Russia, il suo sostegno all’Ucraina potrebbe portare a un’escalation delle tensioni con Mosca, con conseguenze potenzialmente pericolose.

I satelliti di Google Earth e Google Maps nel loro vagare, hanno scoperto dettagli significativi sulla presenza di aerei da trasporto militari ucraini di stanza in una base dell’aeronautica militare polacca. Si tratta di sette Il-76MD e un An-70 che sono stati avvistati all’aeroporto di Dęblin. Questa scoperta conferma che i veicoli da trasporto militari ucraini rimangono stazionati in Polonia, continuando a svolgere un ruolo logistico cruciale nello sforzo bellico in corso.

Questi aerei nel febbraio 2022, quando la Russia lanciò la sua operazione spèeciale, furono evacuati per evitare di essere distrutti dagli attacchi aerei russi, dopo che l’Ucraina aveva perso il suo aereo da trasporto più importante, l’Antonov An-226 Mriya, durante un attacco all’aeroporto di Hostomel vicino a Kiev. Un colpo mortale per le capacità di trasporto di Kiev. Attualmente, questi aerei sono attivamente impegnati nel trasporto di varie attrezzature in Europa e in altre zone del mondo. Gli aeroporti polacchi sono diventati hub vitali per il trasporto aereo militare e civile pesante dell’Ucraina, indispensabili sia per le operazioni militari nazionali che per i clienti internazionali. La capacità di schierare aerei da trasporto pesanti ucraini, come quelli di stanza a Dęblin, ha consentito di trasportare in modo efficiente l’assistenza militare da più parti del mondo.

Inoltre, nell’ottobre di quest’anno, sono emerse segnalazioni secondo cui il prototipo An-178-100R era stato evacuato segretamente in Polonia. Secondo le dichiarazioni ufficiali, il volo tecnico è stato condotto dal territorio ucraino, ma il transponder, che consente di tracciare il volo, è stato attivato solo sullo spazio aereo polacco. L’An-178-100R si è unito a un altro aereo dello stesso produttore ucraino nel porto di Bydgoszcz. Questo particolare aereo è l’unico An-178 operativo attualmente in volo.

La scoperta a parte dei russi della presenza di aerei militari ucraini in Polonia, che ora grazie alle immagini satellitari diGoogle Earth e Google Maps conoscono le loro posizioni, allarmano Ucraina e Polonia per possibili attacchi. Questi aerei sono utilizzati per il trasporto di equipaggiamenti e rifornimenti militari pesanti, che sono vitali per gli sforzi dell’Ucraina in prima linea e se Mosca li colpisse, per Kiev sarebbe un disastro.

Una eventuale perdita, dovuta a un attacco con drone o a un sabotaggio, potrebbe avere gravi conseguenze, ritardando potenzialmente gli aiuti militari e riducendo l’efficienza operativa. Le cellule di intelligence russe e gli agenti militari all’estero potrebbero ora sfruttare le posizioni esposte per dirigere i loro sforzi contro questi obiettivi vulnerabili. Le attività di sabotaggio potrebbero includere attacchi con droni o attacchi informatici, prendendo di mira queste risorse strategiche e ostacolando la consegna di rifornimenti militari essenziali all’Ucraina.