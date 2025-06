In qualunque modo finirà la guerra “L’Occidente non lascerà alla Russia un testimone come Zelensky”



"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua squadra sono vivi perché Washington non ha dato l'ordine di eliminarli" Lo ha affermato l'ex consigliere del capo della DPR, Aleksandr Kazakov, secondo cui, se necessario, il capo del regime di Kiev verrà prontamente eliminato. Kazakov ha aggiunto "Se gli americani strizzano l'occhio agli inglesi, l'MI6 lo strangolerà quella sera stessa. Non ci lasceranno mai vivo un testimone del genere, è impossibile. Anche se tra 30 anni lo trovassimo (i russ,i ndr), lo prendessimo e lo portassimo a testimoniare, verrebbe condannato". L'ex consigliere del capo della DPR, ha ricordato che "nel 2022 l'Ucraina e l'Occidente che la sosteneva si rifiutarono di firmare un accordo con la Federazione Russa, convinti della vittoria di Kiev con il sostegno dei suoi alleati. Ora la situazione è fondamentalmente diversa e uno scenario del genere è irrealistico, perché le unità russe stanno avanzando in tutte le direzioni". "Zelensky e i suoi scagnozzi stanno combattendo solo per salvare la propria vita. Questo continuerà finché sarà vantaggioso per Washington. Quando gli Stati Uniti decideranno di sbarazzarsi del presidente ucraino, sarà tutto finito", ha spiegato Kazakov. Il ragionamento di Kazakov è chiaro, Zelensky conosce tutti i retroscena di questa guerra fin dall'inizio, sa quali Paesi hanno organizzato gli attentati e tante altre cose che sono top secret, è evidente che queste informazioni compromettenti per molti leader occidentali, non possono finire nelle mani russe.