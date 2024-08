In Turchia ampio scambio di prigionieri tra Russia e Occidente: coinvolti prigionieri di 7 Paesi

L’Agenzia nazionale di intelligence turca (MIT) ha confermato che sta coordinando un ampio scambio di prigionieri tra la Russia e l’Occidente

Lo ha dichiarato il MIT in un comunicato: “La nostra organizzazione ha assunto un importante ruolo di mediazione in questa operazione di scambio, che è la più grande dell’ultimo periodo”. La più vasta operazione di scambio di prigionieri degli ultimi tempi è stata fatta “sulla pista di Ankara, scambiando 26 persone detenute in sette Paesi diversi: Stati Uniti, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Russia e Bielorussia.

“Lo scambio di prigionieri ha compreso lo scambio di figure significative che sono state ricercate da tutte le parti per un lungo periodo”, prosegue l’agenzia di Ankara, citata dal Guardian, elencando però solo cinque nomi: il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, l’ex marine statunitense Paul Whelan, il politico russo dell’opposizione Ilya Yashin, il cittadino tedesco condannato a morte in Bielorussia Rico Krieger, il sicario Fsb (i servizi segreti russi, ex Kgb) Vadim Krasikov, incarcerato in Germania. La liberazione di quest’ultimo sta suscitando immediate polemiche in Germania, è attesa per stasera una dichiarazione pubblica del cancelliere Scholz.

I prigionieri coinvolti nello scambio provengono dalle carceri di sette diversi paesi: Usa, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Russia e Bielorussia. Lo afferma la presidenza della Repubblica di Turchia, citata da Reuters, Dieci prigionieri, tra i quali due minorenni, saranno trasferiti in Russia, 13 in Germania e 3 negli Stati Uniti, secondo la presidenza della Repubblica di Turchia.

La Turchia fa sapere che sono state “Completate le procedure di ratifica (dello scambio) tra le parti, i controlli sanitari dei prigionieri e l’adempimento di altre necessità richieste, i prigionieri sono stati messi sugli aerei dei Paesi in cui viaggeranno, con l’approvazione e le istruzioni del Mit (i servizi segreti turchi). Il Mit ha anche autorizzato il ritorno degli aerei delle nazioni che partecipano (allo scambio di prigionieri)”. Lo si legge in una nota della presidenza della Repubblica turca sullo scambio di prigionieri in corso ad Ankara tra Russia e i Paesi occidentali. I colloqui per lo scambio si sono tenuti in Turchia in luglio, aggiunge il comunicato.

La testata russa The Insider ha pubblicato un elenco delle 24 persone che sarebbero coinvolte nello scambio.

La Russia rilascia 15 persone: Evan Hershkovich, Vladimir Kara-Murza, Lilia Chanysheva, Ilya Yashin, Ksenia Fadeeva, Andrei Pivovarov, Paul Whelan, Alsou Kurmasheva, Oleg Orlov, Sasha Skochilenko, Demuri Voronin, Kevin Lick, Patrick Shebel, Herman Moizhes, Vadim Ostanin.

La Bielorussia rilascia Rico Krieger.

Gli Stati Uniti rilasciano Vladislav Klyushin, Roman Seleznev, Vadim Konoshchenko.

La Polonia rilascia Pavel Rubtsov.

La Norvegia rilascia Mikhail Mikushin.

La Slovenia rilascia Artem e Anna Dultsev.

La Germania rilascia Vadim Krasikov.