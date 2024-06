In Ucraina Mosca schiera una nuova arma di guerra elettronica: 16 sfere misteriose apparse nei campi

Sedici sfere apparentemente di metallo messe in fila posizionati da alcuni camion, sono state fotografate dall’alto un drone o da un aereo militare mentre venivano trasportate

Le immagini ad alta risoluzione mostrano questi misteriosi oggetti in fila indiana, nei campi ucraini. La foto satellitare pubblicata dal militare ucraina Serhii Beskrestnov sul suo canale Telegram, mostra Sedici sfere, delle quali non si sa nulla, ma che potrebbero essere una nuova arma elettronica russa utilizzata nel conflitto in corso.

Beskrestnov nonostante sia un esperto di tecnologie radio ed elettronica militare, non è riuscito a capire cosa possano essere e a cosa possano servire. “Sembrava che conoscessi già tutto ciò che il nemico possedesse in termini di soluzioni tecnologiche”, ha scritto nel post su Telegram che accompagna le immagini.

Ovviamente dopo la pubblicazione sui social media si sono scatenati i commenti e le ipotesi su cosa siano. Secondo alcuni esperti potrebbe trattarsi di antenne sferiche gonfiabili o involucri per antenne, probabilmente utilizzati per scopi di comunicazione, come quelli realizzati da Gatr Technologies negli Stati Uniti. Beskrestnov ha analizzato questa possibilità, scartandola, per la conformazione degli oggetti. Il militare ucraino ha anche notato come non siano conformi al Penicillin 1B75 russo, un sistema di controbatteria che utilizza sensori acustici e immagini termiche per rilevare il fuoco di artiglieria in arrivo e quindi geolocalizzarne la fonte.

La Russia ha dimostrato di ssere già in possesso di un sistema di difesa elettronico efficace, riuscendo a neutralizzare circa il 90% dei droni senza sparare un colpo e quindi non non è escluso che si tratti di un’evoluzioni di questi sistemi o di antenne, o di coperture, che fanno parte sempre dell guerra elettronica, di comunicazioni o di un sistema di sensori di qualche tipo. Attualmente le capacità di guerra elettronica, compresi il Baltic Jammer e altri disturbi a radiofrequenza hanno messo in crisi aerei e navi nella zona dei Paesi Baltici e sono diventate un fattore importante nel conflitto in corso in Ucraina. Si tratta di strumenti particolarmente importanti per contrastare la minaccia rappresentata da vari livelli di droni, compresi i modelli kamikaze con visuale in prima persona (FPV) altamente manovrabili.

L’ipotesi più verosimile dunque è che un sistema avanzato come questo potrebbe contenere sensori in grado di rilevare segnali e geolocalizzare i loro emettitori tramite triangolazione. Al momento solo ipotesi ed è quindi impossibile dire con certezza a cosa servano le strutture, ma se è un’arma militare a breve, sul campo di battaglia, si avranno tutte le risposte.