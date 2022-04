Inaugurata a Fieramilanocity la Borsa Internazionale del Turismo: resterà aperta fino al 12 aprile

Inaugurata a Fieramilanocity la Borsa Internazionale del Turismo.”Questo è l’anno della ripartenza” ha detto il ministro del turismo Massimo Garavaglia



Dopo l’emergenza Covid finalmente torna in presenza l’importante “vetrina” che resterà aperta fino al 12 aprile.Garavaglia ha aggiunto: “Un segnale che dimostra che si può guardare al futuro con serenità”.

“L’Italia ha la grande fortuna – ha proseguito – di essere tutta bella, insieme Governo, Regioni e comuni fanno un gran lavoro di promozione. Con Regioni ed enti locali si fa squadra”. L’estate del turismo italiano, secondo il ministro Garavaglia, andrà “molto bene. Da maggio avremo le stesse regole degli altri paesi e l’Italia giocherà la sua partita alla grande”. “L’impegno più grande da maggio in poi è dare un messaggio di serenità. Gli operatori sono pronti a ricevere turisti, a mandare gli italiani all’estero. Abbiamo solo voglia di ripartire”, ha concluso il ministro.



Bit 2022 di Fieramilanocity è anche l’appuntamento dove fare il punto sulle tendenze, anticipare i nuovi trend, approfondire i dati di settore e acquisire nuove competenze. Il tutto grazie a un palinsesto di eventi – denominato Bringing innovation into Travel – senza confronti in Italia nel settore, progettato dalla divisione Business International di Fiera Milano, che spingerà ancora di più sull’acceleratore dell’innovazione sostenibile.

Il taglio del nastro ha aperto simbolicamente non solo Bit,ma il programma dove spiccano gli affondi sui temi più futuribili del Travel, dai viaggi spaziali al metaverso, dal ruolo delle piattaforme di intrattenimento a quello dei grandi motori di ricerca, portali e aggregatori, fino alla centralità del viaggiatore, la customer experience e i big data, il marketing predittivo e molto altro.

Il convegno ‘Italia nascosta, le strategie del territorio per intercettare i flussi’ parlerà di come andare oltre l’overtourism andando alla scoperta dei tesori nascosti del territorio italiano, che hanno le potenzialità per sviluppare economia e occupazione, con il coinvolgimento di enti come ENIT e Toscana Promozione o attori quali Airbnb o Booking.com.

Oggi si cercano informazioni e si prenota online. Infatti gli esperti illustreranno come focalizzare il traffico sui propri siti, utilizzando in modo strategico le informazioni e gli strumenti di Google. L’innovazione tecnologica rappresenta idealmente l’incontro tra “veloce” e “lento”, come spiegherà l’incontro ‘Fast & Slow, territori a due velocità per soddisfare la domanda’: fast è lo scatto richiesto oggi per adeguare infrastrutture e competenze, slow è la virtù da valorizzare per accrescere l’attrattività.

Per sua natura, il Food Travel è ancora più legato al turismo slow e responsabile, come illustrerà l’evento ‘Turismo enogastronomico, più green, più inclusivo e sociale’. A fronte di una forte domanda di esperienze green e sociali, destinazioni e player sono chiamati a ripensare se stessi e la propria offerta, mettendo al centro la sostenibilità.

Partecipa l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Sostenibilità che si incrocia anche con l’innovazione, come spiegherà l’incontro ‘Turismo enogastronomico, la combinazione perfetta tra soluzioni digitali ed esperienza sul territorio’.

Il viaggio si è evoluto da mero spostamento fisico a uno stato d’animo legato alla voglia di fare esperienza e le tecnologie digitali sono fondamentali per agevolare questo cambiamento. Una delle chiavi del nuovo Travel sarà sicuramente la crescente professionalità degli operatori. Anche in quest’ambito sono le aree del turismo lento, green e dettare il passo del cambiamento.

L’evento ‘L’esponenziale rigenerazione turistica dei piccoli borghi italiani’ analizzerà come i borghi e le aree interne stiano diventando una grande opportunità di rilancio dell’attrattività dell’Italia, anche in un’ottica post-Covid e alla luce della nuova domanda di sicurezza, presentando anche concreti casi studio come il progetto pilota “Progetto Borghi”. La tecnologia è ormai un fatto acquisito nel turismo e potrà aiutarci a sostenere il rilancio in questa fase storica così particolare. ‘La Customer experience dovrà essere memorabile. Come arrivarci?’ aiuterà a inquadrare il tema esperienziale in un approccio sistemico-strategico a livello territoriale e di interventi congiunti, sia pubblico che privati, condividendo testimonianze pratiche. Con un contributo della Università Iulm.

Si discute anche di recovery plan in connessione alla sostenibilità, ma come realizzarla? Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, rappresenta per l’Italia un’occasione irripetibile, ma il livello di condizionalità è alto. Se ne parlerà in ‘Pnrr e reti d’impresa territoriali: la grande opportunità per lo sviluppo circolare’, con affondi su turismo di prossimità, erogazione dei fondi e sinergie tra attori pubblici e privati.

La sostenibilità come tema sociale oltre che ambientale sarà affrontata in ‘Il viaggio come un approccio etico al territorio e alle sue risorse’. Etica e sostenibilità sono argomenti cari ai Millennial e non solo. Rappresentano una inespressa chance di sviluppo per i territori meno noti ma ricchi di eccellenze culturali, tradizionali e naturalistico-ambientali. L’aggiornamento professionale per gli operatoti rimane quindi un pillar centrale dei convegni di BitMilano, coadiuvata in questo dagli ulteriori dieci seminari realizzati per la Travel Agent Academy di FTO (Federazione Turismo Organizzato).

Agli eventi targati Bit 2022 si aggiungono poi gli incontri organizzati dagli espositori, tra i quali regioni, destinazioni, enti e associazioni, player di diverse tipologie.