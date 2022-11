Inaugurata ad Agrigento la sede provinciale della Nuova Dc

E’ stata inaugurata ieri ad Agrigento la sede provinciale della Nuova Dc, presenti al taglio del nastro il commissario regionale Totò Cuffaro e il capogruppo All’Ars Carmelo Pace

“L’apertura della sede provinciale della Dc ad Agrigento – dichiara Carmelo Pace, capogruppo della Dc All’Ars – è l’ennesimo tassello della crescita del partito nel territorio. Adesso ci sarà un luogo dove far politica, poter incontrare la gente, progettare il futuro tutti insieme. Il nostro partito è in crescita esponenziale, nell’ultimo periodo abbiamo raccolto tante adesioni di consiglieri comunali e assessori dell’agrigentino e continuiamo ad ottenere vittorie elettorali in vari comuni della Sicilia. Riceviamo tanto consenso e sono sicuro che le adesioni al nostro partito cresceranno nei prossimi giorni. La gente da tanto tempo vuole una politica ‘nuova’, una politica dove al centro ci sia il cittadino e dove i valori la facciano da traino. È quello che propone la Dc, coinvolgendo donne e giovani e rendendoli partecipi del programma”.