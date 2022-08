Incendio a Pantelleria: “E’ doloso”, saltata la corrente elettrica mentre turisti e vip scappano

Brutta giornata per Pantelleria che si appresta a vivere ore ancora durissime. Alcuni incendi sono scoppiati nel tardo pomeriggio di oggi, 17 agosto, in almeno due punti dell’isola. Secondo le prime considerazioni di Carabinieri e Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il rogo avrebbe matrice dolosa ed ha interessato le contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale.

Il capo della Protezione civile Salvo Cocina l’ha detto chiaramente: “Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco”.

Bruciati – proprio a causa del forte vento di scirocco – ettari di vegetazione e messe in pericolo diverse case che sono state evacuate. In fuga anche i turisti, che stanno usando barche e gommoni per allontanarsi dall’isola, così come vari vip tra cui Giorgio Armani, Marco Tardelli e Myrta Merlino, che ha dichiarato: “Ci siamo sentiti disperati e impotenti davanti a quelle fiamme – racconta la conduttrice de L’aria che tira a la Repubblica – Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi… Gadir è uno dei luoghi più belli e verdi dell’isola. E siamo scappati, abbiamo avuto appena il tempo di prendere il portafogli e gli smartphone”.



Anche l’attore Claudio Santamaria era presente sull’isola: “Questo è un crimine. Noi stiamo bene, ma siamo in pensiero per i residenti, i turisti, per tutti coloro che stanno lasciando le proprie abitazioni, costretti alla fuga per le fiamme provocate da uno o più piromani”.

Per favorire la fuga dall’isola la Capitaneria di Porto ha fatto salire alcune persone sulle proprie motovedette, in attesa che l’incendio venga domato. Tuttavia il buio non consente ai Canadair di volare fino all’alba, e le operazioni di spegnimento da terra dei Vigili del fuoco non sono facili a causa della morfologia del territorio. L’Ansa riferisce che nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale è stato interrotto il servizio di fornitura elettrica e che alcuni pali della luce sono andati a fuoco.