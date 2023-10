Inchiesta indipendente di Rsf: “Israele ha deliberatamente bombardato un gruppo di giornalisti nel quale è morto Issam Abdallah”

L’esercito israeliano il 13 ottobre scorso, ha deliberatamente colpito il gruppo di sette persone nel raid nel quale è stato ucciso il reporter di Reuters Issam Abdallah, perché non potevano che essere identificati come giornalisti

È questa la conclusione di un’inchiesta indipendente fatta da Reporter Senza Frontiere sui fatti avvenuti al confine tra Israele e Libano, durante la quale sono stati analizzati video e immagini del luogo, testimonianze dei presenti e la conformazione del territorio. Tutti gli elementi raccolti, mentre se ne cercano di ulteriori, hanno portato l’organizzazione non governativa a stabilire che i due razzi dello Stato israeliano hanno colpito volontariamente la troupe.

Il fattaccio è accaduto il 13 ottobre, sei giorni dopo l’attacco di Hamas nel sud di Israele, quando un gruppo di giornalisti di Reuters, al-Jazeera e Afp si spingono fino ad Alma el-Chaab, comune libanese al confine con Israele, per documentare il cosiddetto “fronte nord” del conflitto e proprio nel momneto in cui il Partito di Dio e lo ‘Stato ebraico’ si affrontano con lanci di razzi, due razzi dello Stato israeliano uccidono il reporter e feriscono alcuni colleghi.

Rsf in un video spiega che ciò che è accaduto non è stato un errore. Da circa un’ora prima dell’attacco, avvenuto intorno alle 18, i giornalisti si trovavano già sul posto e tutti avevano preso le necessarie precauzioni per sottolineare di far parte della stampa internazionale: indossavano giubbotti antiproiettile ed elmetti con la scritta ‘press’, la stessa parola appariva a caratteri cubitali sul tetto della loro auto, si trovavano in una zona rialzata, collinare, ben visibile, senza mostrare alcun tentativo di nascondersi alla vista dei droni e dei velivoli israeliani da più di un’ora. Tutto il contrario di ciò che farebbero dei miliziani che mirano a sferrare un attacco e questo Israele non poteva non saperlo, spiega la ong.

Dalle immagini girate dai reporter presenti sul posto insieme ad Abdallah e dalle loro testimonianze è infatti emerso che già più di un’ora prima dell’attacco, intorno alle 16.45, un elicottero di Tel Aviv aveva sorvolato l’area e li aveva certamente individuati e localizzati. È in quell’occasione che i militari avrebbero dovuto classificare il gruppo come una squadra di giornalisti. Come se non bastasse, ha raccontato Edmond Sassine, giornalista della televisione libanese LBCI che si trovava a un centinaio di metri dai suoi colleghi, un altro elicottero Apache israeliano ha sorvolato la scena pochi secondi prima del bombardamento.

Valutando tutti questi elementi, dopo aver svolto analisi balistiche indipendenti, Rsf conclude che si è trattato di un attacco deliberato contro il convoglio dei reporter. Due colpi a distanza di 37-38 secondi l’uno dall’altro che hanno colpito lo stesso punto. “Gli spari sarebbero arrivati da est rispetto al luogo in cui si trovavano i giornalisti – sostiene la ong -, dalla direzione del confine israeliano. Due colpi nello stesso punto in un lasso di tempo così breve (poco più di 30 secondi), dalla stessa direzione, indicano chiaramente la volontà di colpire un bersaglio preciso“.

Il primo colpo ha ucciso il reporter 37enne di Reuters, mentre il secondo, più potente, ha incendiato il veicolo di al-Jazeera, una Toyota bianca, accanto al quale si trovava il giornalista, ferendo i colleghi della tv panaraba, Carmen Joukhadar e Elie Brakhya, così come il loro collega dell’AFP, Dylan Collins. “L’urto ha spostato il veicolo di circa 90 gradi rispetto alla sua posizione originale”, spiegano.

Secondo quanto denunciato dai giornalisti, son si tratta del primo attacco d’Israele alla stampa. Dopo lo scoppio del nuovo conflitto, il 9 ottobre, i giornalisti di al-Jazeera avevano subito un attacco simile nel villaggio di Dhayra, nel sud del Libano. Secondo le loro testimonianze, anche in quel caso un elicottero israeliano li aveva sorvolati prima che un missile cadesse accanto alla loro auto sulla quale appariva la scritta “press”. Senza dimenticare l’omicidio della reporter Shireen Abu Akleh che secondo diverse indagini indipendenti sarebbe stata uccisa da un cecchino israeliano durante scontri in Cisgiordania. Riguardo all’episodio del 13 ottobre, l’esercito israeliano si è dichiarato “dispiaciuto” e ha fatto sapere che “sta indagando”.