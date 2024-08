Inchiesta Liguria. dopo 80 giorni l’ex governatore Toti torna libero: accolta richiesta di revoca domiciliari

L’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato in libertà:. per il giudice non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato

Dopo oltre 80 giorni agli arresti domiciliari il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca presentata dall’avvocato Stefano Savi. Toti potrà dunque lasciare la sua villa di Ameglia (La Spezia) dove si trovava dal 7 maggio. Dopo le dimissioni, per il giudice non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato.