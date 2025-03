Inchiesta Qatargate. Procura del Belgio chiede revoca immunità per le eurodeputate Moretti e Gualmini

La procura federale del Belgio ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità per le eurodeputate Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, nell’ambito dell’indagine sullo scandalo Qatargate

Lo scrive l’Ansa che cita fonti parlamentari. La richiesta è stata presentata all’ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo. I nomi di Gualmini e Moretti, entrambe elette con il Partito Democratico, erano comparsi già in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presunto scandalo di corruzione e lobbying illecita scoppiato a fine 2022 nell’inchiesta Qatargate, ha visto coinvolti membri del Parlamento Europeo, funzionari e ONG.

Le indagini condotte dalle autorità belghe, hanno rivelato un presunto giro di tangenti pagate da Qatar e Marocco per influenzare decisioni politiche e risoluzioni dell’UE a loro favore.

In relazione a questa inchiesta, sono stati fermati diversi parlamentari europei, tra cui la ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, l’ socialista belga Marc Tarabella, il neoeletto segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini, il direttore della Ong No peace without justice Niccolò Figà-Talamanca e Francesco Giorgi, assistente parlamentare e compagno della stessa Eva Kaili e l’ex eurodeputato italiano del gruppo S&D, Pier Antonio Panzeri.

Kaili è stata fermata nonostante l’immunità parlamentare, perché colta in flagranza di reato e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola l’aveva immediatamente sospesa dal ruolo. Panzeri ha patteggiato una condanna di un anno, mentre l’inchiesta si trova attualmente su un binario morto, con nessun rinvio a giudizio o archiviazione per gli indagati che nel corso del 2023 erano poi stati liberati in sequenza dopo diversi mesi passati in carcere o ai domiciliari.