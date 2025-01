Incidente aereo, New York Times: l’elicottero”Potrebbe aver volato fuori rotta”. Trump: colpa di Obama e Biden

L’elicottero Black Hawk coinvolto nell’incidente aereo di Washington potrebbe aver volato fuori dalla sua rotta di volo approvata, a un’altitudine superiore a quella consentita e ad almeno 800 metri dalla rotta designata

Lo scrive il New York Times, citando quattro persone informate sulla questione ma non autorizzate a parlare pubblicamente, aggiungendo che se questa ipotesi venisse confermata, solleverebbe serie preoccupazioni circa la conformità alle normative di volo nei momenti precedenti all’impatto. Ricordiamo che l’incidente tra l’aereo passeggeri e l’elicottero militare a Washington, è costato la vita a tutti i 67 passeggeri dell’aero e ai tre militari a bordo dell’elicottero.

La stessa ipotesi è stata avanzata ieri anche dalla senatrice Tammy Duckworth dell’Illinois alla Cnn, dopo essere stata informata dalla Federal Aviation Administration. “Questo particolare Black Hawk era soggetto alle regole del volo a vista; dovevano fornire separazione con l’aereo in atterraggio, ne erano responsabili”, ha detto Duckworth, sottolineando la necessità di determinare se l’elicottero fosse sulla sua rotta corretta.

Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha puntato il dito su questa ipotesi: “Il Black Hawk volava troppo alto, di molto”, ha scritto in un post su Truth, aggiungendo “Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi. Non è molto complicato da capire, giusto?”. infine Trump ha precisato: “Ovviamente l’elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato”.

Trump parlando dell’incidente aereo di Washington, ha attaccato prima Obama e Biden: “Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica”, ha detto il presidente americano e poi anche il ministro dei Trasporti democratico Pete Buttigieg, per sua gestionedurante la passata amministrazione: “Era un disastro. È stato un disastro come sindaco ed è stato un disastro come ministro” ha detto Trump.

Buttigieg ha replicato, al presidente definendo “spregevole” l’intervento del presidente “mentre le famiglie sono in lutto”. “Trump dovrebbe guidare, non mentire. Abbiamo messo la sicurezza al primo posto, aumentato il controllo del traffico aereo e non abbiamo avuto incidenti di aerei commerciali su milioni di voli sotto il nostro controllo” ha affermato.

Il New York Times ha anche scritto che il personale della torre di controllo dell’aeroporto “Ronald Reagan” di Washington non era a livelli “normali per l’ora del giorno e il volume del traffico” e al riguardo cita un rapporto preliminare della Federal Administration Aviation. Ieri sera durante l’incidente il controllore che gestiva gli elicotteri nelle vicinanze dello scalo stava dando anche istruzioni agli aerei che atterravano e partivano dalle sue piste. Un lavoro che generalmente è assegnato a due controllori e non a uno.