Incidente in motoslitta: morto Ken Block, famoso pilota di rally. Lascia la moglie e tre figli

Abilissimo pilota di rally, Ken Block è morto in un incidente in motoslitta. Con le sue “Gymkhana” era diventato famosissimo ed aveva anche fondato il marchio di scarpe Dc

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di lunedì 2 gennaio nella contea di Wasatch, Utah, negli Stati Uniti. Ken Block aveva 55 anni e lascia la moglie e tre figli. Stando alle prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, la motoslitta guidata da Ken Block si è impuntata mentre affrontava un pendio ripido, ribaltandosi sopra il pilota californiano che in quel momento sembra si trovasse solo. La sua morte è stata poi confermata in una dichiarazione postata sui social media di Hoonigan Industries, la sua creatura più recente, che recita: “Con profondo rammarico confermiamo che Ken Block è deceduto oggi in un incidente con la motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto”.