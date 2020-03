Incidente mortale nel catanese, scontro tra auto e camion: muore un 26enne

Incidente mortale nella notte nel catanese: un giovane è morto a seguito dello scontro tra un’auto ed un camion

È accaduto intorno alle 3 sulla strada statale 514 “Di Chiaramonte” tra Licodia Eubea e Caltagirone. La vittima è un 26enne di Comiso, Federico Bellio. Secondo una prima ricostruzione il giovane viaggiava su una Lancia Y, quando per cause in corso di accertamento, si scontrato con un camion Eurocargo. Nell’impatto che è stato violentissimo, il 26enne è morto.

Scattato l’allarme sono arrivati gli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco, le squadre Anas per la rimozione dei mezzi e la polizia stradale di Ragusa che ha eseguito i rilievi.