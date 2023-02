Incidente mortale sulla A20 Messina Palermo. Auto si schianta contro un muro e si ribata: muore coppia di 51 e 56 anni

Sono morti dopo essersi schiantati con l’auto sulla quale viaggiavano contro le barriere dell’autostrada che poi si è ribaltata



È accaduto nella mattinata di ieri al km 16.900, subito dopo la galleria Telegrafo sulla A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Messina e Villafranca Tirrena. Le vittime sono due catanesi, Piera Pelleriti, 51 anni, e Giovanni Cosentino, di 56. Secondo una prima ricostruzione i due viaggiavano su una Seat Cupra Formentor, in direzione Palermo, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a forte velocità contro un muro di contenimento dell’autostrada, nell’urto l’auto si è ribaltata e la coppia sarebbe morta sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per i due se non costatarne il decesso. Insieme alle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi, sono intervenute le squadre di sorveglianza del Consorzio autostrade siciliane.