Incidente mortale sulla Palermo Mazara: Tir si schianta sul guardrail, muore un uomo di 58 anni

Incidente mortale lungo la diramazione che da Alcamo conduce a Trapani: il conducente di un tir è deceduto a causa dell’impatto con il guardrail

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi al chilometro 13, dell’autostrada A29, sulla carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di Segesta. La vittima è Antonino Candela di 58 anni, originario di Montelepre (Pa). L’uomo era alla guida di un tir, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si schiantato contro le barriere spartitraffico. Nell’impatto il 58enne ha perso la vita.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine per stabilire la dinamica, anche il personale Anas per la gestione della viabilità. Il traffico infatti è stato rallentato con marcia su una sola corsia.