Incidente mortale sull’A19. Suv sfonda guard rail e si ribalta: perde la vita una 49enne, ferito il conducente

Un suv sfonda il guard rail invade la carreggiata opposta e si ribalta: muore una 49enne, ferito il conducente

È accaduto nella tarda serata di ieri sull’autostrada A19 Palermo Catania, nei pressi dello svincolo per Casteldaccia. La vittima è Maria Rita Elmo di 49 anni, che viaggiava come passeggere a bordo di una Land Rover guidata dal marito, autista del prefetto.

Secondo una prima ricostruzione la Land Rover viaggiava in direzione Catania, quando per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail spartitraffico all’altezza del chilometro 9 e dopo averlo divelto si è capovolto terminando la corsa nella carreggiata opposta. Nell’impatto violento la donna è deceduta, mentre il conducente è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Su posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Buonfornello e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per la donna ed hanno soccorso il ferito.