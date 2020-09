Incidente SS115 nei pressi della rotonda di Ribera: un 60enne di Sciacca è rimasto gravemente ferito

Incidente nella notte, un’auto si è schianta in una rotonda: grave il conducente

È accaduto intorno alle 3, sulla statale 115, all’altezza della rotanda tra Sciacca e ribera, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione un 60enne di Sciacca alla guida di un’auto Alfa 159, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul gaurd rail. L’impatto è stato molto violento è l’uomo è rimasto gravemente ferito.

Scattati i soccorsi il 60enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata la polizia Stradale di Agrigento che ha eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente autonomo.