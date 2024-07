Incidente sul lavoro. Operaio 42enne muore colpito dalla pala di un escavatore, inutili i soccorsi

L’operaio si trovava nell’area di manovra del mezzo, guidato da un collega che accidentalmente lo ha colpito con la pala non lasciandogli scampo

E’ accaduto questa mattina all’interno dell’azienda Eco San Sperate, nella zona industriale di Macchiareddu, in territorio di Uta, nel cagliaritano. La vittima è Simone Furia Calledda, 42enne di Iglesias, che lavorava da anni nell’azienda di trattamento rifiuti, passando dall’attività di smistamento nel nastro trasportatore alla guida delle ruspe. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la pala di un escavatore guidato da un collega l’ha colpito mentre Calledda, si trovava nell’area di manovra del mezzo. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e anche l’elisoccorso, ma per il 42enne non c’era nulla da fare ed è morto sotto gli occhi, sgranati, del collega.

Le indagini sull’incidente sul lavoro sono condotte dai carabinieri, che hanno svolto tutte le verifiche del caso e visionato le telecamere dalle quali è emerso che si è trattato di una tragica fatalità. Scontata l’apertura di un’inchiesta, soprattutto dopo l’intervento degli uomini dello Spresal. Simone Furia Calledda, lascia la moglie, Silvia, i genitori e un fratello, Andrea.