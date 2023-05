Incidente sul lavoro: operaio 43enne si taglia la gola con una smerigliatrice e muore dissanguato

Ancora un incidente sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto dissanguato: la smerigliatrice con la quale stava lavorando gli ha tagliato la gola

La tragedia sul lavoro è accaduta intorno alle 17,30 di ieri giovedì 4 maggio in via Bartolomeo Gosio, zona del Fleming, a Roma Nord. La vittima è Marian Tubacaru, operaio romeno di 43 anni. Secondo quanto al momento stabilito dalla polizia, l’operaio era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento e con una smerigliatrice stava tagliando del ferro, quandoli pericoloso attrezzo da lavoro gli è sfuggito di mano e gli ha tagliato la gola. Ad accorgersi della tragedia sono stati i colleghi che hanno chiamato i soccorsi e poco dopo sul posto è arrivato il personale del 118, che nulla ha potuto per il lavoratore, se se non accertarne la morte per dissanguamento.

Sulla morte sul lavoro indagano agli agenti del commissariato di polizia di Ponte Milvio, che hanno ascoltato i testimoni. Nell’appartamento anche la scientifica che ha svolto un sopralluogo nel cantiere. Messa la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria è stata disposta l’autopsia. Accertamenti anche per comprendere se siano state rispettate le norme sul lavoro.