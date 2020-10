Incidente sulla A19. Camionista perde entrambe le gambe: fermo sulla carreggiata viene travolto da furgone

Un camionista ha perso entrambe la gambe a seguito di grave incidente; è stato travolto da un furgone mentre era fermo sul bordo della strada

É accaduto nella mattinata di oggi sulla A19 Palermo Catania, nei pressi di Motta. Un camionista a causa di un guasto al canion si è fermato al km 186 tra Catania e Motta in direzione Palermo. L’uomo per controllare cosa fosse successo è sceso dal mezzo, ma proprio in quel momento è sopraggiunto un furgone che l’ha travolto, nell’impatto il camionista ha perso entrambe le gambe.

Sul posto sono arrivati le ambulanze del 118 che a causa delle gravi condizioni dell’uomo hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata. I medici a bordo, hanno prima stabilizzato il ferito e poi l’hanno caricato sul velivolo. Le sue condizioni sono gravi.

Dell’incidente si stanno occupando la polizia stradale di Catania e di Enna che hanno chiuso per qualche minuto al transito l’autostrada per consentire il soccorso del ferito e ai vigili del fuoco la rimozione dei mezzi.