Incidente sulla A29, un camion travolge un auto ferma e il conducente che era sceso, morto sul colpo

Un tragico incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi: un camion ha travolto un auto in sosta e il conducente che era sceso, che ha perso la vita

È accaduto intorno alle 8 sulla A29 nei pressi dello svincolo di Segesta in direzione Trapani. A perdere la vita è Stefano Piazza 62 anni di Alcamo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe sceso dalla sua auto forse per un guasto o altro, quando all’improvviso è arrivato un camion articolato che ha travolto sia l’auto ferma che il 62enne, per poi, a cause dell’urto ribaltarsi e fermarsi su un fianco, invadendo tutta la carreggiata.

Immediati sono arrivati i soccorsi, ma gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, mentre l’autista del camion è rimasto ferito ma in maniera non grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani e gli agenti della PolStrada di Alcamo che hanno eseguito i rilievi.

Redazione di Fatti&Avvenimenti