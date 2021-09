Incidente sulla Catania-Siracusa: muore un 49enne, ferita una ragazza di 24 anni

Un incidente che al momento sembra autonomo, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito del quale un uomo di 49 anni è deceduto e una ragazza di 24 è rimasta ferita

È accaduto intorno al 19 di ieri, sulla Catania-Siracusa, nel tratto in direzione del capoluogo aretuseo, nei pressi dello svincolo di Priolo. La vittima è Lorenzo Sciandra, 49enne di Gravina di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo a bordo di una Fiat 500, alla cui guida c’era una giovane di 24 anni, rimasta lievemente ferita nell’impatto, che per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando sul guard rail.

Dopo l’impatto sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per Sciandra non c’è stato nulla da fare ed è deceduto, mentre la 24enne è rimasta lievemente ferita. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Siracusa.

