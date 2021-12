Incidente sulla Modica-Pozzallo. Scontro tra due Tir e un furgone: muore un 44enne e 4 i feriti

Un tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi: nello scontro tra 3 mezzi, un 44enne è deceduto e quattro persone sono rimaste ferite

È accaduto intorno alla 13 sulla scorrimento veloce Modica-Pozzallo, all’imbocco della zona commerciale di Modica nel ragusano. La vittima è Daniele Caschetto di 44 anni, originario di Modica . Secondo una prima ricostruzione, un Tir, un camion e un furgoncino, per cause in corso di accertamento si sono scontrati. Nel violentissimo impatto i tre mezzi si sono accartocciati tra di loro.

Chiamati dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto sono arrivati i soccorritori, con i vigili del fuoco che hanno lavorato non poso per liberare le persone rimaste intrappolate nelle lamiere. Il bilancio è pesantissimo, Daniele Caschetto che era alla guida del camion con il telone giallo e trasportava merce destinata ad un supermercato, è morto sul colpo, grave anche l’autista dell’altro camion e ferite le tre persone che erano sul furgoncino. Gli uomini del 118 intervenuti, anche anceh richiesto l’intervento dell’elisoccorso del trauma center di Catania.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono eseguiti dalla polizia.