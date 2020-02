Incidente sulla Palermo Mazara del Vallo: auto si schianta contro il guard rail: muore un 62enne

Un incidente mortale si verificato nel pomeriggio di oggi sulla A 29, un uomo ha perso la vita dopo avere impattato con l’auto contro un guard rail

È accaduto sulla Palermo – Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto nei pressi dello svincolo per Tommaso Natale. La vittima è Girolamo Falcetta, 62enne di Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava ala guida di un auto in compagnia della moglie e della figlia, quando probabilmente a seguito di un malore, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un guardrail. L’impatto è stato violento e il 62enne è morto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo, che hanno eseguito i rilievi, il personale dell’Anas e due ambulanze, che non hanno potuto fare nulla per l’automobilista, mentre hanno soccorso le due donne rimaste lievemente ferite.