Incidente sulla Palermo-Sciacca. Guasto ai freni di un furgone: gazzella dei carabinieri si mette davanti e lo blocca

Un furgone con i freni guasti poteva causare l’irreparabile, ma grazie ad una pattuglia dei carabinieri che lo ha bloccato mettendosi davanti, il bilancio e di 5 feriti, non gravi

È accaduto oggi pomeriggio all’ingresso della Palermo-Sciacca, all’altezza del carcere Pagliarelli, all’uscita di Palermo. Secondo quanto ricostruito, un venditore ambulante di 33 anni, forse per un guasto ai freni, ha perso il controllo del furgone su cui viaggiava ed ha percosso circa tre chilometri senza potere controllare il mezzo, danneggiando cinque vetture.

Fortunatamente una gazzella dei carabinieri, intuendo cosa stava accadendo, è riuscita a sorpassare il furgone ed a mettersi davanti riuscendo a bloccarlo. Nel trambusto, cinque persone sono rimaste ferite.

Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha soccorso i feriti, tre dei quali in codice giallo, due in codice rosso, che sono stati trasportati all’ospedale Ingrassia e Civico di Palermo. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri.