Incidente sulla S.P. 81 tra Castelvetrano e Triscina: muore giovane 21enne

L’ncidente si è verificato questa notte intorno alle 4:00, a perdere la vita Davide Filardo, giovane 21enne di Castelvetrano, molto conosciuto e benvoluto in città

Un tragico incidente, pare autonomo, quello che questa notte è costato la vita del giovane 21enne di Castelvetrano Davide Filardo.

L’incidente si è verificato questa notte intorno alle 4:00 lungo la S.P. 81, tra Castelvetrano e Triscina. Il giovane viaggiava sua Lancia Ypsilon quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato: violentissimo l’impatto che ha ridotto l’auto ad un ammasso di lamiere contorte. Purtroppo per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. Pare che non siano stati coinvolti altri mezzi nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco. Il 21enne, molto conosciuto ed apprezzato nella sua Castelvetrano lavorava presso un’attività commerciale della città ed aveva il titolo di geometra. Una giovane vita tragicamente spezzata, forse per un colpo di sonno, che la città già piange da alcune ore sui social e non solo.