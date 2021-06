Incidente sulla Siracusa- Catania: camion travolge auto ferma per guasto: muore 40enne, ferite moglie e figlioletta

Un gravissimo incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, un camion ha travolto un’auto ferma per guasto: deceduto un 40enne, ferite la moglie e la figlioletta

É accaduto intorno alle 13 al km 135, sulla Siracusa- Catania dopo lo svincolo per Sortino. La vittima è Giovanni Rizzo, 40enne di Augusta. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Focus, era ferma per un guasto sulla corsia di emergenza, quando è sopraggiunto un camion, che ha travolto l’auto nell’urto. Sembra, ma la dinamica è in corso di accertamento che la vittima si trovasse fuori dall’auto.

Nell’impatto il 40enne è deceduto, mentre altre due persone a bordo dell’auto, la moglie di 36 anni e la figlia di 7, sono rimaste ferite, con una prognosi di 5 giorni e 10 giorni.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare e la polstrada che si è occupata di eseguire i rilievi.