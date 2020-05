Incidente sulla Siracusa – Gela. Scontro tra un’auto e un furgone: muore una donna di 56 anni

Un incidente stradale mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, nello scontro tra un furgone ed un’auto una donna di 56 anni è deceduta

È accaduto sull’autostrada Siracusa – Gela all’altezza dello svincolo di Avola. A perdere la vita Antonella Lembo, 56enne originaria di Priolo.

Secondo una prima ricostruzione, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, la vittima viaggiava su una Daewoo Matiz in direzione sud, quando si è scontrata con un furgone frigo che procedeva nelle stessa direzione, per la forza dell’urto l’utilitaria si è schiantata sul guard rail. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un scontro per perdita del controllo del mezzo o se il furgone ha tamponato l’auto. Saranno le perizie degli agenti della Polizia stradale di Noto, a chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono arrivati i soccorsi i tentativi di rianimate la 56enne sono stati inutili, la donna sarebbe morta sul colpo.