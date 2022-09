Incidente sulla SS115, auto con due persone urta il guardrail e si ribalta: grave una donna

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi: un’auto si è ribaltata e le due persone a bordo sono rimaste ferite

E’ accaduto sulla strada statale 115, in contrada Cava di Lauro, a pochi chilometri da Sciacca. Secondo quanto ricostruito, un’auto su cui viaggiavano un uomo una donna entrambi di Lucca Sicula, per cause in corso di accertamento, ha sbandato andando ad urtare il guard rail, nell’impatto il mezzo si è ribaltato.

Le auto che transitavano sull’arteria si sono fermate ed hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigile del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due occupanti. L’uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze, mentre la donna sarebbe rimasta gravemente ferita. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica di quello che appare un incidente autonomo, sono stati eseguiti dalla polstrada.