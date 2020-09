Incidente sulla SS115. Scontro tra due auto sul Viadotto Belice: 4 i feriti, due estratti dai pompieri

Un grave incidente si è verificato sulla statale 115: nello scontro tra due auto, quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali estratte dalle lamiere

È accaduto nelle mattinata di oggi sulla statale 115 sullo scorrimento veloce per Sciacca nei pressi del viadotto Belice. Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Opel Frontera con tre persone sono a bordo e una Fiat Punto con il solo conducente, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Nel violento impatto le tre persone sulla Opel, sono rimaste ferite e due sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. Ferito anche il conducente della Fiat.

Sul posto ai Vigili del Fuoco, sono arrivate anche le ambulanze del 118, che hanno trasportato i quattro feriti all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Non si conoscono le condizioni dei feriti.

Dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente si sono occupati i carabinieri. La viabilità è stata momentaneamente interdetta in entrambi i sensi di marcia.