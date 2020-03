Incidente sull’autostrada Palermo-Messina: nello scontro tra due auto muore un uomo

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, nello scontro tra due auto, un anziano è morto

È accaduto sull’autostrada Palermo-Messina, nei pressi di Sant’Alessio Siculo, in territorio Messinese. La vittima è Paolo De Luca, di 80 anni. L’uomo era alla guida di una Peugeot 107, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Mercedes. Nel violento impatto l’ottantenne è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo e i vigili del fuoco. I rilievi sono stati eseguiti dalla polstrada.